Vor rund einer Million Gläubigen hat Papst Franziskus in Madagaskar vor sozialer Ausgrenzung und Instrumentalisierung von Volkszugehörigkeit oder Religion gewarnt. "Wenn die "Verwandtschaft" zum entscheidenden und maßgeblichen Schlüssel all dessen wird, was richtig und gut ist, führt dies schließlich dazu, dass einige Verhaltensweisen gerechtfertigt werden."



Franziskus besucht erstmals während seines Pontifikats Madagaskar. Zentrale Themen sind Armut, Konflikte und Korruption.