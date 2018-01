Die dritte Papstmesse in Chile besuchten knapp 100.000 Menschen. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat bei einer Messe in Nordchile zur Aufnahme von Migranten aufgerufen. "Lasst uns auf alle Unrechtssituationen und die neuen Formen der Ausbeutung achten", forderte der Pontifex angesichts der Arbeitsbedingungen vieler Migranten.



Migration basiere immer auf der Hoffnung auf ein besseres Leben. "Es gibt keine christliche Freude, wenn man die Türen verschließt", sagte der Papst in Iquique. An der Messe nahmen knapp 100.000 Menschen teil, weit weniger als erwartet.