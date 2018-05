Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angreifer habe bei seiner Tat "Allahu Akbar" (arabisch für: "Gott ist größer") gerufen, hieß es in der Nacht zu Sonntag bei der Justiz in der französischen Hauptstadt. Die Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwalt habe den Fall übernommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP hat die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich reklamiert. In Paris herrschen nach einer Reihe islamistischer Anschläge in den jüngsten Jahren verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.