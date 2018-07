Die Tat geschah im Lübecker Stadtteil Kücknitz. Quelle: -/TNN/dpa

Der mutmaßliche Messerangreifer von Lübeck sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter am Lübecker Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 34-Jährigen. Außerdem werden ihm gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und versuchte besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Das erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.



Der Deutsch-Iraner schweige weiter zu seinen Motiven. Er soll am Freitag in einem Linienbus in Lübeck zehn Menschen teils schwer verletzt haben.