Das zweite Opfer des Gewalttäters aus Göttingen ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Frau hatte am Donnerstag versucht, einer anderen Frau zu helfen, als ein Mann diese attackierte und tötete.



Der mutmaßliche Täter Frank N. flüchtete und wurde erst nach mehr als 30 Stunden Flucht gefasst. Ein Zeuge hatte den 52 Jahre alten Mann in Göttingen erkannt und die Polizei alarmiert. Die überwältigte den Gesuchten vor einem Schnellrestaurant. Er war in der Vergangenheit schon wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden.