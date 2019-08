heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf Daniel H. in Chemnitz muss der Angeklagte Alaa S. neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Chemnitz verurteilte ihn wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.



Der Syrer soll der Anklage zufolge Ende August vergangenen Jahres am Rande des Chemnitzer Stadtfests gemeinsam mit einem flüchtigen Tatverdächtigen den 35-jährigen Daniel H. erstochen haben. Der Angeklagte hatte immer seine Unschuld beteuert. Die Tat führte zu rassistisch motivierten Übergriffen in Chemnitz.