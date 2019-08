Polizisten am Tatort in Iserlohn.

Quelle: Markus Klümper/visual inform/dpa

Ein zweimonatiges Mädchen hat bei einem Messerangriff in Iserlohn seine Mutter verloren. Die 32-jährige Mutter des Babys und ein 23-Jähriger waren bei dem Angriff am Samstag am Bahnhof getötet worden. Das Kind blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde am Tatort festgenommen. In welcher Verbindung die Getöteten und der Festgenommene zueinander standen ist noch unbekannt.