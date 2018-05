Die Staatsanwaltschaft in Hagen kündigte mehr Informationen für den Dienstagmorgen an. Hollstein wurde am Montagabend in einem Döner-Laden mit einem Messer angegriffen. Der Politiker sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, habe es aber noch am Abend wieder verlassen können, berichteten örtliche Medien in der Nacht.