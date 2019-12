Polizisten in einer Einkaufsstraße im Zentrum von Den Haag.

Quelle: Phil Nijhuis/AP/dpa

Bei der Messerattacke in Den Haag hat der Täter anscheinend willkürlich auf seine Opfer eingestochen. Die drei Minderjährigen, die dabei am Freitagabend in einer belebten Einkaufsstraße verletzt wurden, kannten sich nicht. Das teilt die Polizei mit.



Die Fahndung nach dem Angreifer geht mit Hochdruck weiter. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, versichert die Polizei. Eine Täterbeschreibung zog die Polizei schnell zurück. Eine neue Beschreibung lieferte sie bisher nicht. Auch das Motiv ist unklar.