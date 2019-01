Polizisten überwältigen am Bahnhof Victoria Station einen Mann.

Quelle: Sam Clack/PA/AP/dpa

Die Polizei geht bei der Messerattacke am zentralen Bahnhof in Manchester mit drei Verletzten von einem terroristischen Hintergrund aus. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei.



Einsatzkräfte hatten am Montagabend einen Mann am Bahnhof Victoria in Manchester festgenommen. Er soll drei Menschen mit einem Messer verletzt haben. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Nach Angaben der Zeitung "Manchester Evening News" berichteten Augenzeugen, der Angreifer habe "Allah" gerufen.