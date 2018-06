Ermittler der Polizei am Tatort in München-Neuhausen. Quelle: Matthias Balk/dpa

Nach der Messerattacke in München, bei der eine Frau getötet wurde, sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl gegen den 19-Jährigen angeordnet, teilte die Polizei mit.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, die 25-Jährige am Freitag im Stadtteil Neuhausen mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Bei der Attacke wurden zudem die 53-jährige Mutter und der 15-jährige Bruder der Frau schwer verletzt. Zu den Vorwürfen schweigt der Tatverdächtige.