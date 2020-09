Neue Erkenntnisse nach der Messerattacke in Paris.

Quelle: Jair Cabrera Torres/dpa

Der Tatverdächtige im Fall der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier hat den Ermittlern zufolge mit Salafisten Kontakt gehabt. Der 45-Jährige sei vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert, sagte Chefermittler Jean-Francois Ricard bei einer Pressekonferenz in Paris.



Der Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers tötete am Donnerstag vier seiner Kollegen mit einem Messer. Bei den Opfern handelt es um drei Männer und eine Frau. Die Messerattacke hat in Frankreich Entsetzen und Trauer ausgelöst.