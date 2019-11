Amateur-Videoaufnahmen zeigten eine blutige Szene unmittelbar bei der Stadt, die in der Antike Gerasa hieß. Die Aufnahmen zeigten eine bewegungslos am Boden liegende Frau, jemand drückt ein Handtuch gegen ihren Rücken. Der Boden um sie herum war voller Blut. Ein Mann saß in der Nähe, anscheinend mit einer Wunde am Bein. In einem Video ist eine Frau zu hören, die auf Spanisch ruft: "Es ist ein Dolch, es ist ein Dolch, da ist ein Messer. Bitte helft ihm jetzt."