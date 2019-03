Im August kam es in Chemnitz zu einer tödlichen Messerattacke.

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Im Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz hat auch ein zweiter Augenzeuge keinen der mutmaßlichen Täter beschreiben können. Ein Arbeitskollege des getöteten 35-Jährigen erklärte in der Verhandlung in Dresden, dass er nicht gesehen habe, wer ihn verletzt habe.



Zugleich gab der 33-jährige Deutsch-Russe an, den angeklagten Syrer als einen der Männer wiederzuerkennen, die am Tatort waren. Die Messerattacke am 26. August 2018 hatte fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz ausgelöst.