In der belgischen Hauptstadt waren im März 2016 bei zwei islamistischen Anschlägen am Flughafen und in einer Metrostation 32 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Zu dem Doppelanschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat. Der IS hatte auch die jüngsten Anschläge in Spanien für sich reklamiert, bei denen vergangene Woche in Barcelona und Cambrils 15 Menschen getötet und mehr als 120 weitere verletzt worden waren. Über den Hintergrund der jetzigen Tat wurde zunächst nichts bekannt.