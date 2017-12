Man konnte meinen, in dem Schuss steckte der ganze Frust über diese bisher so suboptimal verlaufene WM-Qualifikation. Plötzlich stand Argentinien in der Blitztabelle auf dem 3. Platz. Dabei blieb es, Messi krönte in der 61. Minute mit einem Lupfer seine Leistung. Mit 21 Toren ist er mit seinem Kollegen beim FC Barcelona, Uruguays Luis Suárez der erfolgreichste Torschütze in Südamerikas WM-Qualifikation.