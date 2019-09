Messner und seine Generation veränderten in den 1970er und 1980er Jahren das Bergsteigen. Messner kritisierte damals von nationalem Ehrgeiz getriebene "Gipfelsiege" - der Berg sei schließlich kein Feind - und propagierte ein Bergsteigen nur für sich selbst. Mit dem Verzicht auf Expeditionstross, Fixseile und Flaschensauerstoff prägten er und einige andere damals den Alpinstil. Messner erfand dabei mit Sologängen an Achttausendern neue Maßstäbe. Und als Kommunikationstalent setzte er sich dann auch selbst in Szene.



Schrieb er früher am liebsten über seine eigenen Taten, so sucht er nun Alpingeschichten anderer, die er in Büchern oder Filmen dokumentarisch aufarbeitet. "Mich interessiert die menschliche Dimension. Ich nehme Geschichten, die passiert sind und versuche, sie eins zu eins auf die Leinwand oder ins Buch zu bringen." Er bleibe so nah wie möglich an den tatsächlichen Ereignissen - "weil das Leben die besten Geschichten erzählt".