Metall-Tarifrunde Baden-Württemberg Quelle: Marijan Murat/dpa

Vor der sechsten Verhandlungsrunde der Metall- und Elektrobranche zeigen sich die Tarifparteien vorsichtig optimistisch. "Wir gehen als IG Metall mit viel Rückenwind in diese Verhandlungen", sagte Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter in Baden-Württemberg.



Die Streiks hätten sicherlich zu deutlichen Schäden geführt, sagte Stefan Wolf, Chef des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Aber: "Wir gehen heute offen in die Verhandlungen, wir brauchen eine Lösung. Früher oder später kommt die ja sowieso."