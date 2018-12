Die Frage nach der Anzahl der Anrufe lenkt vom Thema ab - weil hinter den Zahlen der Gedanke steht, dass man überhaupt noch beweisen muss, dass es sexuelle Belästigung und Gewalt gibt. Spätestens seit der #MeToo-Debatte wissen wir, dass es ein Thema ist. Regisseurin Barbara Rohm

Wie viele sich dort melden, sagt "Themis" nicht. "Die Frage nach der Anzahl der Anrufe lenkt vom Thema ab - weil hinter den Zahlen der Gedanke steht, dass man überhaupt noch beweisen muss, dass es sexuelle Belästigung und Gewalt gibt. Spätestens seit der #MeToo-Debatte wissen wir, dass es ein Thema ist", erklärt Rohm. "Die Frage muss eher sein: Warum wird geschwiegen und wie kann man das Schweigen brechen?" Die Verantwortung für den Kulturwandel soll nicht den Betroffenen aufgebürdet werden. Zudem wäre die Zahl der Betroffenen von heute schon morgen nicht mehr aktuell, so Störkmann.



Die Vorwürfe von Kritikern, in #MeToo-Zeiten sei kein Flirt erlaubt und das Knistern am Filmset sei nötig für die künstlerische Arbeit, kennen die "Themis"-Fachleute. So erklärt die Homepage der Anlaufstelle, wo die Grenze von Belästigung zum Flirt liegt: "Flirts entstehen im beiderseitigen Einverständnis. Sie sind am Arbeitsplatz erlaubt. Übergriffiges Verhalten geschieht jedoch ohne das Einverständnis der anderen Person."