Bald ohne Metro: Real Quelle: dpa

Metro will sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren und trennt sich daher von der Supermarktkette Real. Der Vorstand von Metro habe beschlossen, den "Veräußerungsprozess für das Einzelhandelsgeschäft Real" zu starten, hieß es am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns. Zu Real gehören nach Konzernangaben in Deutschland 282 Märkte und rund 34.000 Mitarbeiter an 65 Standorten. Wie es dort weitergehe, dazu könne noch keine Auskunft gegeben werden, hieß es. Grundsätzlich stehe man erst am Beginn des Prozesses.