Ein verzerrtes Bild erzeugt die Partei auch beim Thema Stromerzeugung. So steht in dem Papier, dass Deutschland viel mehr CO2 emittiert als Frankreich. Frankreich wird als "Saubermann" präsentiert. Die CO2-Bilanz der Franzosen fällt jedoch nur deshalb so gut aus, weil sie als Atom-Nation sehr viele Kraftwerke betreiben. Atomkraftwerke erzeugen zwar im Vergleich mit anderen Stromquellen wenig CO2, hinterlassen aber Altlasten in Form von Atom-Müll, der Milliarden von Jahren strahlen wird. Dies verschweigt die AfD.