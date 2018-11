Pressekonferenz der AfD mit Parteichef Jörg Meuthen, Fraktionschef Alexander Gauland und Roland Hartwig, der die "Arbeitsgruppe Verfassungsschutz" leitet (v.l.n.r.) Quelle: dpa

Die AfD hat in den vergangenen Wochen mehrere problematische Mitglieder dazu bewegt, die Partei zu verlassen. Das sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen am Montag in Berlin, bei einer Pressekonferenz zum Thema "Die AfD, der Verfassungsschutz und die Meinungsfreiheit in Deutschland". Er erklärte, idealerweise gelinge es, Mitglieder, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellten, dazu zu bringen, die AfD aus freien Stücken zu verlassen, "das ist auch in den letzten Wochen bei einigen gelungen".