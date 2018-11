Eine provisorische Unterkunft in Tijuana.

Quelle: ---/kyodo/dpa

Die mexikanische Grenzstadt Tijuana hat sich auf die Ankunft Tausender weiterer Migranten aus Mittelamerika vorbereitet. Am Wochenende sollten zwei große Gruppen in der Stadt an der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien ankommen.



Die Menschen suchten nach Transportmöglichkeiten nach Tijuana, um sich dort den bereits eingetroffenen Migranten anzuschließen. Dort wollen sie Asyl in den USA beantragen. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder betont, die Migranten nicht ins Land zu lassen.