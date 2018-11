Migranten kommen in Bussen in Tijuana an.

Quelle: Omar Martínez/dpa

Die Zahl der Migranten aus Mittelamerika in der mexikanischen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA ist auf mehr als 1.500 gestiegen. 800 Migranten trafen an Bord von 22 Bussen ein. Sie waren vor gut einem Monat in Honduras aufgebrochen.



Mehr als 750 Migranten kamen bereits in den vergangenen Tagen in mehreren Gruppen in Tijuana an, das gegenüber der kalifornischen Stadt San Diego liegt. Ziel der Migranten ist es, in den USA als Flüchtlinge anerkannt zu werden.