Eine Gerichtszeichnung zeigt Joaquin «El Chapo» Guzman. Archiv

Quelle: Elizabeth Williams/AP/dpa

Der mexikanische Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Der 62-Jährige sei zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt worden und dürfe keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen, sagte Richter Brian Cogan in New York.



Außerdem muss er 12,6 Milliarden Dollar (11,2 Milliarden Euro) zahlen - eine Schätzung der Summe, die er aus der Drogenkriminalität eingenommen haben soll. Eine Jury hatte "El Chapo" vor fünf Monaten für schuldig befunden.