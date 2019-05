José Antonio Torres Marrufo, alias «Jaguar». Archivbild

Quelle: Mario Guzman/EFE/dpa

Die mexikanischen Behörden haben einen Drogenboss an die USA ausgeliefert. Jose Antonio Torres Marrufo, alias "Jaguar", werden schwerste Gewaltverbrechen vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Er gilt als eine der führenden Figuren des Sinaloa-Kartells. Dessen Ex-Boss Joaquin "El Chapo" Guzman sitzt seit Februar lebenslänglich.



Das Sinaloa-Kartell gilt als das mächtigste Drogenkartell in Mexiko. Es soll in großen Mengen Kokain, Marihuana und andere Drogen in die USA schmuggeln.