Mexikos Fußballnationalmannschaft muss sich einen neuen Trainer suchen. Der bisherige, Juan Carlos Osorio, wird seinen Vertrag nicht verlängern.



Der Kolumbianer hatte in Mexiko vor der WM heftig in der Kritik gestanden - es wurden Rufe nach einem einheimischen Trainer laut. Nach dem WM-Auftaktsieg gegen Deutschland und dem Erreichen des Achtelfinales hatte sich die Stimmung in Mexiko aber gedreht. Lokale Medien berichteten, der Fußballverband habe sich eine Vertragsverlängerung Osorios gewünscht. Nun aber stehe Osorio nicht als Coach für Mexiko zur Verfügung, teilte der mexikanische Verbands mit.