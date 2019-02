Mexikos Javier Hernandez jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Hirving Lozano

Quelle: reuters

Sechs Tage nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland hat die mexikanische Nationalmannschaft auch ihr zweites Vorrundenspiel bei der WM gewonnen. Die Mexikaner setzten sich in Rostow am Don mit 2:1 (1:0) gegen Südkorea durch. Mit sechs Punkten behauptete die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio die Tabellenführung in der Gruppe F.



Carlos Vela mit einem verwandelten Handelfmeter in der 26.Minute und der frühere Bundesliga-Profi Javier Hernandez, genannt Chicharito (66.), trafen für El Tri. Heung-Min#Son gelang in der Nachspielzeit nur noch das Anschlusstor.