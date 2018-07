Wir treffen einen Avocado-Farmer. Am Gürtel trägt er eine Pistole. Er will nicht, dass wir seinen Namen nennen. Denn er hat Angst. Avocado-Bauer in Mexiko ist ein gefährlicher Beruf, seit das organisierte Verbrechen es auf die weltweiten Einnahmen durch den Verkauf der beliebten Frucht abgesehen hat.



"Ich wurde zweimal entführt", erzählt er uns. "Mir wurden die Rippen gebrochen und die Fingernägel rausgerissen. Einen Monat hielt mich die Bande fest. Zwei meiner Brüder haben sie getötet." Seine Farm ist eine von vielen in der Region um Tancítaro. Es ist das wichtigste Anbaugebiet in Mexiko. In einer Gegend, die voller Gewalt ist. Das organisierte Verbrechen terrorisierte die Stadt. Auf Hilfe vom Staat warteten sie hier vergebens. "Unsere Regierung war so korrupt, dass sie mit dem organisierten Verbrechen gemeinsame Sache gemacht hat", erinnert sich unser Farmer. "Wenn wir uns nicht wehren, bringen sie uns alle um."