Kein Land hat mit der Runde der letzten 16, gemeinhin auch als Achtelfinale bezeichnet, schlechtere Erfahrungen gemacht als das fußballverrückte 125-Millionen-Volk in Mittelamerika, wo eine WM das ganze Leben überstrahlt. Der für Eintracht Frankfurt spielende Verteidiger Carlos Salcedo, der bisher in allen drei Gruppenspielen von Anfang bis Ende dabei war, hat einmal gesagt: "Wenn Mexiko spielt, geht im Land für zwei Stunden gar nichts." So wird es auch sein, wenn in Samara nun das Achtelfinale gegen Brasilien (Montag 16 Uhr MESZ/ live ZDF) ansteht. Fast die ganze Nation fiebert mit. Und bis zu 15.000 Fans in dem futuristischen Stadion, die anderen ziehen in die Fanzone am Kuibyschewplatz.