Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard war am Donnerstag mehrere Stunden im Washingtoner State Department und zeigte sich anschließend vorsichtig optimistisch. "Wir kommen voran", sagte er. "Wir haben noch kein Abkommen. Also werden wir morgen früh weiterarbeiten." Ebrards Sprecher Roberto Velasco twitterte: "Optionen werden weiterhin ausgelotet." Die Haltung der USA sei auf Maßnahmen zur Kontrolle der Einwanderung fokussiert, die mexikanische auf Entwicklung. Trotzdem wolle Mexiko die 6.000 Soldaten an der Grenze zu Guatemala bereitstellen, um die Migration zu kontrollieren, so Ebrard.