Leipzig-Star, Yussuf Poulsen setzt sicht durch: Mexikos Nationalmannschaft hat im Testspiel gegen Dänemark klar das Nachsehen. Quelle: ap

Deutschlands WM-Auftaktgegner Mexiko hat in seinem letzten Länderspiel vor der WM in Russland einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft verlor in Bröndby gegen WM-Teilnehmer Dänemark mit 0:2 (0:0). Ein Doppelschlag durch den Leipziger Yussuf Poulsen (71.) und Tottenham-Star Christian Eriksen (74.) entschied die Partie. Mexiko präsentierte sich in der Defensive anfällig und war im Spiel nach vorne weitgehend ungefährlich. Bis auf wenige vielversprechende Ansätze durch Einzelaktionen und einen Pfostentreffer des früheren Leverkuseners Chicharito war von El Tri offensiv wenig zu sehen.