Varghese: Grundsätzlich muss es in Zukunft noch mehr Kooperation zwischen den amerikanischen und den mexikanischen Behörden geben. Mexiko hat sich zu dem entwickelt, was Kolumbien vor 20 Jahren war. In vielen Teilen Mexikos herrscht rohe Gewalt. Die Kartelle regieren. Da muss man sich fragen, wie man die vorhandenen Ressourcen am besten nutzt. In Amerika haben wir eine Gefängnishochburg. Die Gefängnisse hier sind riesig und natürlich muss man da weiter Leute reinstecken. So werden Arbeitsplätze geschaffen, vor allem im Norden New Yorks, in den ländlicheren Gegenden. So läuft das Gefängnis-Geschäft. Es wird noch sehr lange dauern, bis sich das ändert.