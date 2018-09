Andre Manuel Lopez Obrador wird ab Dezember Mexikos Präsident. Quelle: El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Der designierte mexikanische Präsident will künftig auf einen Großteil seines ihm als Staatsoberhaupt zustehenden Gehalts verzichten. Er werde ab seinem Amtsantritt im Dezember monatlich 108.000 Pesos (etwa 4.890 Euro) verdienen, erklärte Andre Manuel Lopez Obrador.



Das seien rund 40 Prozent des Gehalts seines Vorgängers. Amtsinhaber Enrique Pena Nieto habe demnach rund 270.000 Pesos (etwa 12.230 Euro) pro Monat verdient. Generell will Obrador die Kosten der Bürokratie in Mexiko verringern.