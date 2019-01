Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador.

Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sieht den Grenzmauer-Streit in den USA als eine nationale Angelegenheit des Nachbarlandes. Mexiko werde nicht auf Vorschläge reagieren, die aus einer "internen Situation" in den USA entstanden seien, sagte er.



Lopez Obrador reagierte erstmals direkt auf den Streit um die Mauer, die in den USA zu einem Etatstreit mit Kassensperre ("Shutdown") geführt hat. Bisher hatte der Linkspolitiker zu den Forderungen Trumps öffentlich geschwiegen.