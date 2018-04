US-Präsident Trump hatte die Entsendung von Mitgliedern der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko am Mittwoch per Dekret angeordnet. Die "Gesetzlosigkeit" an der Südgrenze sei auf "fundamentale Weise unvereinbar mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes", erklärte er. Seine Regierung habe "keine andere Wahl als zu handeln".