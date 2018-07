Mexiko glaubt nicht an Mauern. Enrique Peña Nieto, Mexikos Präsident

Und sie gehört wohl auch zur Strategie, die einige mexikanische Medien die "Politik der unsichtbaren Mauer" im Süden ihres Landes nennen. "Mexiko glaubt nicht an Mauern", hatte Präsident Enrique Peña Nieto auf dem Höhepunkt der Mauerbaudebatte mit den USA immer wieder gesagt. Doch war der Startschuss für das Programa Frontera Sur ("Programm Südgrenze") längst gegeben. Treibende Kraft hinter dem Programm aus dem Jahr 2014 war der damalige US-Präsident Barack Obama, in dessen Amtszeit so viele Migranten nach Mittelamerika abgeschoben wurden wie nie zuvor. In Einklang mit den Behörden wurde die militärische Präsenz an der mexikanischen Südgrenze deutlich erhöht. Vergeblich warnte UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra’ad Al Hussein 2015 vor den Folgen. Eine Militarisierung der Südgrenze würde die Situation in den Herkunftsländern nicht verbessern.