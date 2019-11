Deshalb stellt der 77-jährige Milliardär an diesem Freitag nun erst einmal einen Antrag, in Alabama an den demokratischen Vorwahlen teilzunehmen. Zunächst in Alabama, weil die Antragsfrist abläuft, nächste Woche dann vermutlich in New Hampshire und anderen Bundesstaaten. Die Entscheidung, ins Rennen einzusteigen, ist damit noch nicht gefallen, aber Bloomberg hält sich die Chance offen. Wichtigstes Ziel: die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, falls die Amtsenthebung scheitert.