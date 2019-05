Michael Cohen bevor er seine Haftstrafe antritt.

Quelle: Kevin Hagen/FR170574 AP/dpa

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat seine dreijährige Haftzeit angetreten. Cohen kam am Montag in einem Gefängnis nördlich von New York an, wo er seine Strafe absitzen soll.



Vor seiner Abfahrt sagte Cohen, er hoffe, dass sich das Land bis zu seiner Entlassung verändern werde und frei sein werde von Fremdenfeindlichkeit, Ungerechtigkeit und Lügen an der Spitze des Staates. Er betonte, er sehe dem Tag entgegen, an dem er die ganze Wahrheit teilen könne.