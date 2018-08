Michael Hüther: Es ist natürlich von Bedeutung, die Türkei ist ein Schwellenland mit 80 Millionen Einwohnern und hat in den letzten Jahren eine auf die Wachstumsziffern bezogene beachtliche Entwicklung hingelegt. Allerdings mit immer durchgängig zwei Schönheitsfehlern: die Inflationsrate war relativ hoch und die Arbeitslosenquote auch. Das Wachstum ist noch nicht in der Breite der Wirtschaft angekommen. Es ist und bleibt aber ein interessantes Schwellenland, auch durch die räumliche Nähe.



Was die Investitionen angeht, haben sich deutsche Unternehmen dort beispielsweise im Zulieferbereich Automobil auch in Netzwerke mit eingebunden. Diesen Bereich halte ich aber in dem derzeitigen Krisenkontext, was die reinen Produktionszusammenhänge angeht, für nicht bedeutsam. Sie haben ja durch die Währungsentwicklung eine günstigere Kostensituation, was die Vorprodukte angeht.