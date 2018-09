Unser Land war schon lange bevor Trump kam kaputt. Michael Moore, Dokumentarfilmer

Flint ist in den Augen von Michael Moore ein Mikrokosmos des Verfalls, der überall in den USA sichtbar ist. In West Virginia streiken Lehrer, deren Gehalt unter der Armutsgrenze liegt und die auf Lebensmittelmarken angewiesen sind. In Florida kämpfen Schüler nach dem blutigen Schulmassaker für schärfere Waffengesetze. "Unser Land war schon lange bevor Trump kam kaputt."