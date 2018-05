ESC 2018 - Generalprobe Michael Schulte Quelle: dpa

Michael Schulte braucht nicht viel, um Eindruck zu machen. Er setzt sich in Lissabon an das Ufer des Atlantiks, packt seine Gitarre aus und singt: "I'm a dreamer". So beginnt sein Song "You let me walk alone". Der Song, der vom Tod seines Vaters handelt. Mit dem er am Samstag für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten wird. Und mit dem er bei vielen ESC-Gästen in Lissabon Gänsehaut auslöst. In den Online-Wetten, die in den vergangenen Jahren den Sieger ziemlich zuverlässig vorhergesagt hatten, steht Schulte auf einmal auf Platz 8. Ist etwa wieder eine Top Ten-Platzierung für Deutschland drin?