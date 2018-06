Ein gutes Abschneiden wäre auch mal wieder bitter nötig. In den vergangenen Jahren hatte Deutschland miserable Ergebnisse beim Eurovision Song Contest eingefahren: Vorletzter Platz für Levina 2017. Letzter Platz für Jamie-Lee 2016. Letzter Platz und null Punkte für Ann Sophie 2015. So gesehen kann es in diesem Jahr nur besser werden. Und als eines der großen Länder ist Deutschland automatisch für das Finale am 12. Mai gesetzt. Die meisten anderen Länder müssen sich erst in Halbfinals am 8. und 10. Mai qualifizieren.