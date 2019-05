Es hat mich unglaublich getroffen, weil ich wusste, es geht ihr nicht so gut. Michela May

May: Es spricht für sie, dass das nie an die Öffentlichkeit gedrungen ist, wie es wirklich um sie aussieht. Ich habe nicht immer so viel Kontakt zu ihr gehabt. Zuletzt als Reaktion von "Familienfest" waren wir öfter beisammen. Es hat mich unglaublich getroffen, weil ich wusste, es geht ihr nicht so gut. Sie hat auch mir nie erzählt, was es war.



Ich dachte schon, es ist vielleicht was Ernstes, aber es ist vielleicht wieder besser, es ist schon eine Weile her, dass sie mir davon erzählt hat. Ich dachte, okay, jetzt geht es ihr wieder gut, weil sie dreht ja so viel. Es spricht für ihre Stärke, dass sie das so verheimlichen konnte, wie es wirklich in ihr aussieht und sich bis zuletzt der Arbeit so gewidmet hat, wie sie es getan hat.