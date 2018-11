Der Nachrichtenagentur AP lag ein Vorab-Exemplar des Buches vor, das Michelle Obama in den kommenden Wochen auf einer Tour durch die USA vorstellt. Erste Station ist am Dienstag kein Buchladen, sondern das United Center in Chicago, wo mehrere Zehntausend Menschen erwartet werden. Moderiert wird die Veranstaltung von der Starmoderatorin Oprah Winfrey. Auch andere geplante Auftritte von Michelle Obama in New York und Los Angeles vermitteln in ihrer Dimension eher den Eindruck eines Rockkonzerts. Unter den Gästen sind die Schauspielerinnen Reese Witherspoon und Sarah Jessica Parker, die Tickets kosten zwischen 30 Dollar und mehreren Tausend Dollar. Zehn Prozent der Einnahmen fließen an örtliche Hilfsorganisationen, Schulen und Gemeindezentren.