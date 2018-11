Ich habe eine Geschichte mit ins Weiße Haus gebracht, die nichts mit Präsidenten und First Ladies zu tun hatte. Michelle Obama in ihrer Biografie

Die ehemalige First Lady stellt ihre Memoiren "Becoming" vor. Heute erscheint ihre Biografie. Auf 448 Seiten erzählt die 54-Jährige von ihrer Kindheit in Chicago, von Eheproblemen mit Barack Obama und vom Einzug ins Weiße Haus - als First Lady und Ur-Ur-Urenkelin einer schwarzen Sklavin. "Ich habe eine Geschichte mit ins Weiße Haus gebracht, die nichts mit Präsidenten und First Ladies zu tun hatte", schreibt Michelle Obama. Was sie von Donald Trump, dem Nachfolger im Weißen Haus, hält, sagt sie klar und deutlich. Er sei "ein Frauenhasser, bei dem ich mich frage, wie tief er noch sinken kann".