24 Bilder pro Sekunde, 1.440 pro Minute: im Fall von "Steamboat Willie" bei sieben Minuten und 22 Sekunden also insgesamt 10.608 Einzelbilder auf der Filmrolle. Dazu sind so einige tausend Einzelzeichnungen nötig, und das macht man natürlich nicht mal eben so als Einzelperson in einer Woche. Arbeitsteilung war auch vor 90 Jahren schon der Schlüssel zum Erfolg.