Die Hacker hätten damit feststellen wollen, welche Konten zu ihren Zielpersonen gehörten und in einigen Fällen auch Angriffe geplant. "Diese Bemühungen legen nahe, dass Phosphorous hoch motiviert und willens ist, bedeutsame Arbeitszeit und Ressourcen in Nachforschungen und andere Methoden der Informationsgewinnung zu investieren", hieß es.



Microsoft mache den Vorgang bekannt, um Transparenz in Fällen zu garantieren, die auf eine "Störung der demokratischen Prozesse" durch andere Staaten abzielten. Der Computer-Konzern erklärte, er habe den Angriff durch sein Programm "Account Guard" entdeckt - dieser Service werde Parteien und NGOs zur Überwachung von Hacker-Attacken angeboten. Derzeit würde er 60.000 Konten in 26 Ländern schützen.