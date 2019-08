Es entstand zudem eine bunte Zeitschriftenszene im Computerbereich, die sich den Office-Programmen dann sehr intensiv widmete. Schon früh veröffentlichten die Nerds in diesen Blättern Tipps, wie Daten per Drag and Drop von einem Office-Anwendungsprogramm in ein anderes herübergezogen werden konnten. Microsofts Produktentwickler beobachteten die Szene mit Argusaugen.