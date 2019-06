Der Rechner kann auch vollkommen übernommen werden. Ebenso kann von solch einer Schadsoftware, die direkt in ein Datenfeld der Tabellenkalkulation eingegeben wird, weitere Schadsoftware heruntergeladen werden, zum Beispiel ein Verschlüsselungstrojaner. Angriffe mit dem Datenaustausch-Protokoll von Microsoft sind so neu nicht. Bereits in der Vergangenheit ist das "Dynamic Data Exchange" schon missbraucht worden, um Schadsoftware in Microsofts Outlook zu schmuggeln.